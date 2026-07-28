La nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?” sarà Raffaella Griggi

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La Rai ha detto che la giornalista Raffaella Griggi sarà la nuova conduttrice della prossima stagione di Chi l’ha visto?, lo storico programma di Rai 3 che si occupa di cronaca nera e persone scomparse. Griggi sostituirà la giornalista Federica Sciarelli, che a giugno aveva deciso di lasciare il programma dopo 22 anni di conduzione. La nuova edizione inizierà il 23 settembre.

Griggi è nata a Genova, ha 53 anni e ha lavorato come inviata nella redazione di Chi l’ha visto? dal 2017. In passato ha lavorato nelle trasmissioni Unomattina e La vita in diretta, per i canali di La7 e Sky Tg24, per l’emittente Telenord e per Repubblica Genova.

Sciarelli era riuscita a trasformare Chi l’ha visto? in un programma molto popolare, in grado di contribuire allo sviluppo delle indagini giudiziarie di alcuni casi che ha trattato. Lo fece cambiando impostazione al programma, in precedenza dedicato solo alle persone scomparse e basato soprattutto sulle chiamate dei telespettatori. La trasmissione iniziò ad occuparsi sempre di più di cronaca nera e giudiziaria, intercettando il crescente interesse che la tv generalista stava sviluppando in quegli anni verso casi di questo tipo.

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