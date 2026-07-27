21 giorni insieme, di nuovo

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Agosto è alle porte: lo sentite lo sciabordio del mare? il profumo della crema solare? il frinire delle cicale o il silenzio della città deserta? E ormai lo sapete – vero? – che, insieme a tutto questo, agosto porta anche 21 giorni, la newsletter del Post che vi terrà compagnia per tutto il mese, e in questo mese soltanto. Dal 3 agosto, ogni giorno tranne il sabato e la domenica, riceverete via email un articolo pubblicato nell’ultimo anno sul Post, selezionato dalla redazione e introdotto da chi quell’articolo l’ha scritto.

Non dovrete fare alcuna fatica, solo aprire la vostra casella email e lasciarvi incuriosire da uno spiegone, una storia, un’analisi, un reportage che abbiamo accuratamente scritto e scelto per voi: in tutto sono 21, da qui il nome della newsletter. Se non vi convincono potete disiscrivervi in qualsiasi momento qui, ma noi speriamo di restare insieme fino alla fine, il 31 agosto.

21 giorni è gratuita e aperta a tutte e tutti: se avete un account sul Post la riceverete direttamente altrimenti, se vi è venuta voglia, potete iscrivervi qui.

Buona lettura,

la redazione del Post.