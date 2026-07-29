È morto il dj francese Kavinsky, famoso per “Nightcall”

È morto a 50 anni Kavinsky, rispettato dj della scena francese della musica elettronica noto per la sua collaborazione con i Daft Punk e soprattutto per la canzone “Nightcall”, che ebbe un enorme successo agli inizi degli anni Dieci del Duemila e che fu utilizzata nei titoli di testa di Drive, uno dei film più apprezzati del regista danese Nicolas Winding Refn.

Kavinsky, il cui vero nome era Vincent Belorgey, è stato trovato nella sua casa di Parigi martedì sera. La procura della città ha detto che è stata aperta un’indagine per accertare le cause della morte, e che nell’appartamento di Kavinsky «non sono stati trovati elementi sospetti».

Anche se raggiunse la notorietà nel 2011 grazie a “Nightcall”, Kavinsky era diventato un nome noto nei club parigini nella prima metà degli anni Duemila. In quel periodo conobbe due dj più esperti, Jackson Fourgeaud e Quentin Dupieux, che rimasero stupiti dalla sua vasta conoscenza della dance europea e gli procurarono i primi ingaggi.

Nel 2007 compose le musiche di Steak, il primo lungometraggio di Dupieux (che è anche un regista). Nello stesso periodo uscirono i suoi primi EP, tra i quali fu apprezzato in particolare 1986: la sua canzone più famosa, “Testarossa Autodrive”, dedicata all’omonima automobile prodotta dalla Ferrari, finì nella colonna sonora dei videogiochi Grand Theft Auto IV e Gran Turismo 5.

Da quel momento in poi Kavinsky cominciò a comparire nei cartelloni dei principali festival europei di musica elettronica, accanto a nomi più famosi come The Rapture, Justice, SebastiAn e soprattutto ai Daft Punk, probabilmente il duo di musica elettronica più famoso al mondo, notoriamente estimatori della sua musica.

Fu proprio Guy-Manuel de Homem-Christo, uno dei due Daft Punk, a produrre “Nightcall”, che fu il primo vero successo internazionale di Kavinsky. Oltre a finire nella colonna sonora di Drive, la canzone è stata suonata dal vivo alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi estive di Parigi del 2024, allo Stade de France: un contesto molto suggestivo, insieme alla cantante belga Angèle e al gruppo pop rock francese dei Phoenix.

Nel 2013 “Nightcall” fu inserita nel primo album in studio di Kavinsky, OutRun, che ottenne recensioni positive – uno dei suoi singoli, “Odd Look”, fu usato in una pubblicità dell’azienda automobilistica tedesca BMW.

Il secondo e ultimo album in studio di Kavinsky, Reborn, uscì nel 2022, dopo una pausa di 9 anni: non ottenne un grande successo, ma fu accolto favorevolmente dalla critica.