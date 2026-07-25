Da domenica sera fino a giovedì altri lavori al ponte al Pino a Firenze provocheranno disagi alla circolazione dei treni

Dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio riprenderanno i lavori sul ponte al Pino a Firenze, che scavalca la ferrovia fra la stazione di Santa Maria Novella, la più trafficata, e quella di Campo di Marte. Per quei giorni la circolazione dei treni tra le due stazioni sarà interrotta: i binari non sono direttamente interessati dai lavori, ma i treni non possono circolare se si svolgono interventi sopra la linea. È un tratto di ferrovia percorso da tutti i treni che collegano Nord e Sud Italia passando attraverso Firenze, inclusi quelli ad alta velocità.

Sono previsti servizi navetta sostitutivi per i collegamenti tra Santa Maria Novella e Campo di Marte, ma molti treni subiranno cancellazioni o modifiche come era già successo a inizio luglio e i tempi di percorrenza saranno inevitabilmente più lunghi. È previsto che i treni sulla linea tra Roma e Milano ci mettano anche tre ore in più del solito.

Il ponte al Pino deve essere sostituito perché ha raggiunto quella che in gergo viene chiamata fine del suo ciclo di vita, cioè il periodo in cui può essere utilizzato. Nelle scorse settimane è stato smontato il vecchio cavalcavia e ora sarà posato quello nuovo. È un intervento complesso, dal costo di 17 milioni di euro. Secondo i piani il nuovo ponte sarà riaperto al traffico stradale entro il 15 settembre.

– Leggi anche: Che lavori stanno facendo al ponte al Pino a Firenze