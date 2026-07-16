È crollata una parte del tribunale di Bolzano: una persona è rimasta lievemente ferita

Giovedì mattina intorno alle 6 è crollata una parte dell’edificio del tribunale di Bolzano, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Il crollo è legato al cedimento di alcuni solai, ma al momento non se ne conoscono le cause. All’interno c’erano alcune persone addette alle pulizie: una è rimasta lievemente ferita. I quotidiani locali scrivono che il cedimento ha riguardato circa un quarto dell’edificio. Le macerie delle parti crollate si sono riversate nella zona dell’ingresso principale e sulla scalinata esterna dell’edificio. La zona è stata isolata.

Il palazzo del tribunale di Bolzano fu costruito tra il 1939 e il 1945. I vigili del fuoco hanno già fatto un primo sopralluogo sul posto e stanno verificando che non ci sia pericolo di altri crolli.