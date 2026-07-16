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È crollata una parte del tribunale di Bolzano: una persona è rimasta lievemente ferita

Il tribunale di Bolzano dopo il crollo, in una foto pubblicata dal TGR della Rai
Il tribunale di Bolzano dopo il crollo, in una foto pubblicata dal TGR della Rai

Giovedì mattina intorno alle 6 è crollata una parte dell’edificio del tribunale di Bolzano, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Il crollo è legato al cedimento di alcuni solai, ma al momento non se ne conoscono le cause. All’interno c’erano alcune persone addette alle pulizie: una è rimasta lievemente ferita. I quotidiani locali scrivono che il cedimento ha riguardato circa un quarto dell’edificio. Le macerie delle parti crollate si sono riversate nella zona dell’ingresso principale e sulla scalinata esterna dell’edificio. La zona è stata isolata.

Il palazzo del tribunale di Bolzano fu costruito tra il 1939 e il 1945. I vigili del fuoco hanno già fatto un primo sopralluogo sul posto e stanno verificando che non ci sia pericolo di altri crolli.

Tag: bolzano-tribunale di bolzano

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