La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna in appello a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori che avevano appena derubato il suo negozio a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. In primo grado Roggero era stato condannato a 17 anni per l’omicidio dei due uomini, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli. È stato confermato anche l’anticipo del risarcimento da pagare ai loro familiari, pari a 780mila euro.

Roggero sostenne di avere sparato per legittima difesa durante un tentativo di rapina. Nei giorni successivi però si scoprì che li aveva inseguiti e che sparò loro quando già stavano scappando dal negozio. Al tempo Roggero fu molto difeso dai leader dell’estrema destra italiana, tra cui l’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il segretario della Lega Matteo Salvini. Anche in questi giorni lo hanno difeso diversi esponenti della destra, tra cui il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci.