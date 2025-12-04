Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi in appello

La Corte d’assise d’appello di Torino ha condannato a 14 anni e 9 mesi Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 sparò e uccise due rapinatori a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. In primo grado Roggero era stato condannato a 17 anni per l’omicidio dei due uomini, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli.

Roggero sostenne di avere sparato per legittima difesa durante un tentativo di rapina, ma nei giorni successivi si scoprì che li aveva inseguiti e che sparò loro quando già stavano scappando dal negozio. Nei mesi successivi Roggero fu molto difeso dai leader dell’estrema destra italiana, tra cui l’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il segretario della Lega Matteo Salvini.