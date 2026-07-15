Un problema a un data center di Milano ha bloccato i taxi di Bologna e Torino

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Da lunedì sera a Bologna e a Torino è molto complicato chiamare un taxi per via di un problema al data center che ne gestisce il sistema di prenotazione, che è a Milano: le app di prenotazione delle due principali cooperative di tassisti sono bloccate, mentre le prenotazioni telefoniche hanno ripreso a funzionare solo martedì sera. Nel frattempo molte persone che cercavano un taxi non sono riuscite a prenotarlo e hanno protestato sui social e contro le due cooperative.

Non si sa quale sia stato il problema al data center. La cooperativa dei taxi di Bologna, COTABO, ha detto che il sistema di prenotazione suo e della cooperativa di Torino dipende da Taxitronic, uno dei principali fornitori di servizi legati ai taxi in tutta Europa. TaxiTronic gestisce i propri dati attraverso Vodafone, che ha i suoi sistemi operativi nel data center di Milano.

Il disservizio è iniziato verso le 22 di lunedì sera ed è in parte ancora in corso. Inizialmente è stato impossibile sia prenotare un taxi attraverso l’app che telefonare per farne arrivare uno: ora il problema riguarda solo le due app, che continuano a non connettersi al sistema.

COTABO è la più grande cooperativa di taxi dell’Emilia-Romagna e una delle principali in Italia: vi sono iscritti oltre 500 dei circa 700 tassisti attivi in tutta Bologna; la cooperativa Taxi Torino invece ha circa 1.400 tassisti e copre la città (dove le licenze sono oltre 1.200) e molti comuni limitrofi.

Le proteste degli utenti hanno riguardato anche il tempismo con cui sono stati informati del problema. COTABO ha dato notizia del blocco solo martedì mattina, per cui nella notte di lunedì alcune persone che avevano bisogno di un taxi, magari per andare in aeroporto, hanno continuato a tentare di chiamarlo senza riuscirci e senza sapere perché.

A Bologna il servizio di navetta che collega la stazione con l’aeroporto inizia solo dopo le cinque di mattina: c’è l’autobus notturno, ma il taxi è più rapido e generalmente molto utilizzato. Fino a quando non ha ripreso a funzionare il sistema di prenotazione telefonico, i taxi delle due cooperative si sono gestiti posizionandosi nei parcheggi dei taxi e attendendo i clienti, anziché raggiungerli dopo essere stati chiamati.

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