Sono stati arrestati altri sei ragazzi per l’uccisione a coltellate di un 22enne nella stazione di Milano Certosa

La polizia ha arrestato sei ragazzi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato e ucciso la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa, nella parte nord-ovest della città. La polizia ha detto che i sei ragazzi arrestati, che hanno tra i 18 e i 22 anni, sono uno dominicano e gli altri cinque peruviani. A inizio giugno, sempre per l’omicidio di Silvera, erano stati fermati altri due ragazzi, ritenuti materialmente responsabili dell’accoltellamento, che ora sono in custodia cautelare. Le persone arrestate sono quindi otto, e quelle indagate sono circa 20.

Ibarra era nato a Milano da una famiglia ecuadoriana. Era stato aggredito da una decina di persone: la polizia ha detto che il gruppo apparteneva a una banda criminale nota come Latin King. Avrebbero accerchiato Silvera, il fratello e un amico e li avrebbero poi aggrediti con sassi, bottiglie e coltelli inseguendoli lungo i binari: nella fuga Silvera sarebbe caduto a terra e sarebbe stato raggiunto dal gruppo, che lo avrebbe ripetutamente accoltellato. I sei arresti sono stati eseguiti tra le province di Milano e Monza.