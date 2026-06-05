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Un 19enne è stato fermato per l’uccisione a coltellate di un 22enne nella stazione di Milano Certosa

Agenti della polizia scientifica sul luogo dell'accoltellamento, il 27 maggio
Agenti della polizia scientifica sul luogo dell'accoltellamento, il 27 maggio (Claudio Furlan/LaPresse)

In provincia di Milano un ragazzo 19enne è stato fermato per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato e ucciso la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa, che si trova nella parte nord-ovest della città. Ibarra era stato aggredito da una decina di persone. Venerdì sono stati interrogati altri sette ragazzi, oltre a quello fermato. Il Corriere della Sera scrive che avrebbero tra i 20 e i 22 anni e che, come quello fermato, avrebbero origini peruviane. Ibarra era nato a Milano da una famiglia ecuadoriana e, tra le ipotesi delle indagini, c’è quella di un collegamento tra l’omicidio e i gruppi di ragazzi sudamericani che frequentano la stazione.

Tag: milano

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