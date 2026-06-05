Un 19enne è stato fermato per l’uccisione a coltellate di un 22enne nella stazione di Milano Certosa

In provincia di Milano un ragazzo 19enne è stato fermato per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato e ucciso la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa, che si trova nella parte nord-ovest della città. Ibarra era stato aggredito da una decina di persone. Venerdì sono stati interrogati altri sette ragazzi, oltre a quello fermato. Il Corriere della Sera scrive che avrebbero tra i 20 e i 22 anni e che, come quello fermato, avrebbero origini peruviane. Ibarra era nato a Milano da una famiglia ecuadoriana e, tra le ipotesi delle indagini, c’è quella di un collegamento tra l’omicidio e i gruppi di ragazzi sudamericani che frequentano la stazione.