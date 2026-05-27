Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ucciso nella stazione ferroviaria di Milano Certosa

Martedì sera a Milano un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, è stato accoltellato e ucciso in un’aggressione fatta da una decina di persone su una banchina dei binari nella stazione ferroviaria di Milano Certosa, che si trova nella parte nord-ovest della città. Ibarra Silvera è stato attaccato intorno alle 22:30 mentre si trovava insieme al fratello, che è stato ferito in modo lieve, e a un amico. Alcuni degli aggressori sono fuggiti salendo su un treno diretto a Treviglio, città a est di Milano, in provincia di Bergamo. Per ora non è chiaro il motivo dell’aggressione.