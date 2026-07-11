Trump ha citato in giudizio un gruppo di giornalisti del New York Times per un’inchiesta sul suo nuovo Air Force One

Diversi giornalisti del New York Times sono stati citati in giudizio dall’amministrazione di Donald Trump per un’inchiesta del giornale sui problemi di sicurezza del suo nuovo Air Force One (il nome con cui viene chiamato l’aereo su cui viaggia il presidente degli Stati Uniti). Il New York Times ha scritto che nei mandati di comparizione si parla di «una presunta violazione della legge penale federale» ma che per il resto contengono pochi dettagli.

Il New York Times ha scritto dell’accaduto come di un grave attacco al diritto di cronoca negli Stati Uniti. Uno degli avvocati del giornale ha detto che «il fatto che degli agenti federali si siano presentati alla porta di giornalisti dovrebbe scuotere la coscienza di ogni americano che crede nella Costituzione e nella libertà di stampa». L’inchiesta in questione riguarda il lussuoso Boeing 747-8 che Trump aveva ricevuto in regalo dalla famiglia reale del Qatar come nuovo Air Force One. Mercoledì il New York Times aveva scritto che il Secret Service aveva fatto partire Trump dalla Turchia sul vecchio Air Force One anziché col nuovo per motivi di sicurezza. Giovedì aveva pubblicato un nuovo articolo in cui raccontava come il nuovo Air Force One avesse meno sistemi di sicurezza rispetto a quello vecchio.