Le foto dei festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti

Caricamento player

Negli Stati Uniti sono cominciate le celebrazioni del 250esimo anniversario della Dichiarazione d’indipendenza, con cui il 4 luglio del 1776 tredici colonie britanniche sancirono la propria indipendenza dall’Impero britannico. Sia durante la giornata che in serata sono in programma manifestazioni, parate e fuochi d’artificio in tutte le principali città del paese, compresa la capitale Washington: alcuni eventi però sono stati cancellati a causa del gran caldo.

In mattinata (quando in Italia era già pomeriggio) a New York è cominciata una grande regata con oltre quaranta navi e velieri da ventuno paesi, tra cui l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della marina italiana. Le navi stanno passando sul fiume Hudson, che separa New York dal New Jersey, e davanti alla Statua della Libertà; intanto sopra alla baia volano aerei militari e pattuglie acrobatiche.

Prima dell’inizio della regata le governatrici dei due stati, Kathy Hochul e Mikie Sherrill, hanno partecipato a una cerimonia assieme al sindaco di New York, Zohran Mamdani, a Governors Island, sempre nella baia. Il vicepresidente statunitense JD Vance, invece, ha tenuto un discorso a bordo della portaerei USS Kearsarge in cui ha detto che oggi gli Stati Uniti festeggiano i loro 250 anni «affrontando il futuro senza paura». Anche il presidente Donald Trump terrà un discorso ma a Washington, quando in Italia saranno le 3:45 del mattino di domenica.

Venerdì sera, parlando davanti alle facce dei presidenti statunitensi scolpite nella roccia del Mount Rushmore (nel South Dakota), Trump intanto ha sostenuto che gli Stati Uniti stiano subendo una nuova minaccia, quella della «rinascita del comunismo» dovuta alle posizioni dei progressisti Democratici.

Tra gli eventi più importanti della giornata ci sono quelli previsti a Philadelphia, la città in cui nella sala nota come Independence Hall fu firmata la Dichiarazione d’indipendenza. Uno di questi prevedeva di installare sul prato davanti all’edificio che la ospita una replica della tenda in cui visse e lavorò George Washington durante la guerra d’indipendenza, ma è stato cancellato a causa del caldo. Sabato mattina in città c’erano già più di 34 °C, e in giornata è prevista una massima superiore ai 36.

Sempre a causa del caldo era stata cancellata anche la parata prevista per venerdì, mentre il grande concerto di sabato a cui parteciperanno tra gli altri Christina Aguilera, Meek Mill e i The Roots dovrebbe svolgersi senza intoppi. Anche a Boston l’apertura dei cancelli del concerto celebrativo del 4 luglio è stata posticipata da mezzogiorno alle 16 a causa del caldo.

Nel parco davanti alla Independence Hall di Philadelphia, comunque, c’è stata una cerimonia con cui è stata sotterrata una capsula del tempo, cioè un contenitore nascosto con l’obiettivo di essere trovato e aperto soltanto in futuro: commemora appunto il 250esimo anniversario della firma della Dichiarazione d’indipendenza e contiene tra le altre cose monete, bandiere, lettere e poesie provenienti da tutti e 50 gli stati americani, dai tre rami del governo federale e dai cinque territori degli Stati Uniti (i dettagli si possono vedere qui).

Tra il primo pomeriggio e il tramonto sono previsti passaggi ed esibizioni di aerei militari anche a Washington, dove peraltro Trump arriverà a bordo del nuovo Air Force One donatogli dal Qatar. Ci sarà poi un grande evento con concerti, che terminerà con uno spettacolo di fuochi artificiali sparati da dieci punti della città, e che secondo gli organizzatori sarà il più grande spettacolo pirotecnico mai organizzato negli Stati Uniti. I fuochi d’artificio sono uno dei simboli dei festeggiamenti del 4 luglio, e ci si aspettano spettacoli più solenni e sentiti del solito un po’ ovunque.

Finora gli eventi organizzati a Washington in vista del 4 luglio non erano stati particolarmente partecipati, anche perché molti cantanti e gruppi musicali statunitensi avevano preferito non partecipare in contestazione con Trump, che ha trasformato l’anniversario in una sorta di celebrazione di sé stesso.

– Leggi anche: Trump si prende il 250esimo anniversario degli Stati Uniti