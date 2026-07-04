Serena Williams si è ritirata dal doppio a Wimbledon per un infortunio: avrebbe dovuto giocare di nuovo con la sorella Venus

La tennista statunitense Serena Williams, una delle più famose e vincenti di sempre, si è ritirata dal doppio femminile del torneo di Wimbledon, dove sabato sera avrebbe dovuto giocare con la sorella Venus per la prima volta dal suo ritorno al tennis, poche settimane fa. Il ritiro è dovuto a un infortunio al ginocchio. In un post su Instagram, ha scritto di essere «devastata» al pensiero di doversi ritirare dal doppio, e ha spiegato che nonostante le terapie non è stata in grado di arrivarci preparata.

Williams ha 44 anni, ha vinto 23 titoli nei tornei del Grande Slam, cioè i più importanti e prestigiosi del tennis, e aveva annunciato il proprio ritorno allo sport professionistico dopo quasi quattro anni di pausa. A inizio giugno era tornata a giocare nel doppio al torneo Queen’s Club, sempre a Londra, ma poi era uscita a causa del ritiro della 19enne canadese Victoria Mboko, sua compagna. Venus Williams, che invece ha 46 anni, non si è mai ufficialmente ritirata e continua a giocare ad alti livelli.

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