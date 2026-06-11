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Serena Williams è fuori dal suo primo torneo dal ritorno al tennis professionistico, per il ritiro della sua compagna di doppio

Serena Williams parla con Victoria Mboko durante il doppio vinto contro Nicole Melichar-Martinez ed Erin Routliffe a Londra 9 giugno 2026 (EPA/ANDY RAIN via AN)
Serena Williams parla con Victoria Mboko durante il doppio vinto contro Nicole Melichar-Martinez ed Erin Routliffe a Londra 9 giugno 2026 (EPA/ANDY RAIN via AN)

La tennista statunitense Serena Williams è uscita dal doppio del torneo Queen’s Club in corso a Londra a causa del ritiro della 19enne canadese Victoria Mboko, sua compagna di squadra. Williams ha 44 anni, è la tennista più vincente di sempre e quello in corso a Londra era il primo torneo a cui stava partecipando dopo quasi quattro anni che si era ritirata dal tennis professionistico.

Williams aveva annunciato il suo ritorno lo scorso primo giugno, pochi giorni prima dell’inizio del torneo, e martedì sera le due avevano vinto la loro prima partita, battendo per 7-6, 6-2 la tennista neozelandese Erin Routliffe e la statunitense Nicole Melichar-Martinez. Il giorno seguente però Mboko ha subìto un infortunio al ginocchio sinistro in una partita di singolo, e ha quindi deciso di ritirarsi. Williams tornerà a giocare in doppio con la ceca Karolína Muchová agli Open di Berlino, in programma dal 13 al 21 giugno.

– Leggi anche: L’eccezionalità di Serena Williams

Tag: serena williams-tennis

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