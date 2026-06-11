Serena Williams è fuori dal suo primo torneo dal ritorno al tennis professionistico, per il ritiro della sua compagna di doppio

La tennista statunitense Serena Williams è uscita dal doppio del torneo Queen’s Club in corso a Londra a causa del ritiro della 19enne canadese Victoria Mboko, sua compagna di squadra. Williams ha 44 anni, è la tennista più vincente di sempre e quello in corso a Londra era il primo torneo a cui stava partecipando dopo quasi quattro anni che si era ritirata dal tennis professionistico.

Williams aveva annunciato il suo ritorno lo scorso primo giugno, pochi giorni prima dell’inizio del torneo, e martedì sera le due avevano vinto la loro prima partita, battendo per 7-6, 6-2 la tennista neozelandese Erin Routliffe e la statunitense Nicole Melichar-Martinez. Il giorno seguente però Mboko ha subìto un infortunio al ginocchio sinistro in una partita di singolo, e ha quindi deciso di ritirarsi. Williams tornerà a giocare in doppio con la ceca Karolína Muchová agli Open di Berlino, in programma dal 13 al 21 giugno.

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