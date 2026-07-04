Le manifestazioni per ostacolare il congresso di AfD

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Sabato a Erfurt, nella Germania centrale, migliaia di manifestanti hanno provato a ostacolare lo svolgimento del congresso nazionale di Alternative für Deutschland (AfD), il partito di estrema destra che ha raccolto crescenti consensi in parte del paese. Al congresso sono stati rieletti i due leader, Tino Chrupalla e Alice Weidel, che guideranno poi la campagna elettorale per un’importante elezione regionale a settembre, dove AfD potrebbe ottenere per la prima volta il governo di un land, uno degli stati federati tedeschi.

La polizia ha stimato che alle proteste abbiano partecipato oltre 30mila persone, appartenenti a diversi gruppi antifascisti, movimenti di sinistra e associazioni della società civile che fanno parte dell’alleanza Widersetzen (“resistere” in tedesco). I manifestanti hanno provato a impedire ai circa 600 delegati di AfD di raggiungere il centro congressi dove era organizzato il loro ritrovo. Hanno organizzato sit-in, blocchi stradali e iniziative per impedire la circolazione intorno al centro congressi stesso.

Ci sono stati momenti di tensione e alcuni scontri, con la polizia che è intervenuta con i manganelli per disperdere alcuni gruppi di manifestanti. Nel complesso la manifestazione è stata comunque pacifica, con la segnalazione per lo più di episodi di vandalismo.

AfD ha comunque fatto sapere che circa 540 delegati erano già arrivati prima dell’alba al centro congressi, evitando quindi buona parte dei blocchi. Nel discorso di apertura, Chrupalla ha accusato i manifestanti di voler impedire un normale processo democratico e ha ricordato che AfD ha lo stesso diritto degli altri partiti a organizzare congressi. Ha poi chiesto agli elettori di votare in massa il suo partito in modo da ottenere la maggioranza assoluta nelle prossime elezioni del land di Sassonia-Anhalt.

Il voto è in programma per il prossimo 6 settembre ed è osservato con attenzione per via dei sondaggi molto favorevoli a AfD. Il partito potrebbe ottenere per la prima volta consensi a sufficienza da guidare il governo del land, con un risultato senza precedenti per l’estrema destra nella storia della Germania dopo la Seconda guerra mondiale. A settembre si voterà anche in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino, dove AfD ha però meno consensi.

La scelta di organizzare il congresso a Erfurt questo fine settimana è stata criticata e ha ricevuto molte contestazioni per il suo valore simbolico. Il congresso si tiene nel centenario di quello organizzato cento anni fa dal Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori, che si svolse a Weimar, città a una ventina di chilometri da Erfurt.

Nel 1926 Adolf Hitler consolidò in quell’occasione la propria leadership e, tra le altre cose, formalizzò l’uso del saluto nazista. Per molti storici e osservatori la coincidenza è difficilmente casuale, soprattutto perché AfD è da tempo accusato di minimizzare alcuni aspetti del passato nazista e di utilizzare riferimenti simbolici che richiamano quell’epoca, accuse che il partito respinge.