Suor Alessandra Smerilli è la terza donna nominata a capo di un dicastero del Vaticano

Papa Leone XIV ha nominato una donna a capo del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, uno dei dicasteri del Vaticano (quelli che in Italia chiameremmo ministeri). La nuova prefetta del dicastero sarà suor Alessandra Smerilli, che dal 2021 ne era già segretaria. Ogni dicastero è presieduto da un prefetto e i suoi membri sono cardinali, vescovi, sacerdoti e laici. Il dicastero di cui è prefetta Smerilli si occupa di promuovere le tematiche legate ai migranti, alla salute e alle opere di carità, tra le altre cose.

Suor Alessandra Smerilli è la terza donna a capo di un dicastero del Vaticano; la prima era stata suor Simona Brambilla, nominata nel gennaio del 2025 da papa Francesco a capo del dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. A inizio giugno invece papa Leone XIV aveva nominato Maria Montserrat Alvarado a capo del dicastero della Comunicazione: era stata anche la prima donna laica a capo di un dicastero.