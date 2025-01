Papa Francesco ha nominato per la prima volta una donna come prefetta di un dicastero del Vaticano, suor Simona Brambilla

Papa Francesco ha nominato Simona Brambilla, una suora di 60 anni, prefetta del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica: è la prima donna a ricoprire la carica di prefetta di un dicastero nella storia del Vaticano. I dicasteri (che sono 16 in tutto) sono organi divisi per materia e competenza che assistono il Papa nella guida della Chiesa cattolica: con un paragone un po’ grossolano potremmo paragonarli a dei ministeri. Ogni dicastero è presieduto da un prefetto (la carica per cui è stata nominata suor Brambilla) e i suoi membri sono cardinali, vescovi, sacerdoti e laici.

Suor Brambilla fa parte delle Suore missionarie della Consolata, una congregazione di cui lei stessa è stata a capo per anni, e che è attiva con missioni in tutto il mondo: di formazione è infermiera ed è stata missionaria in Mozambico. Brambilla faceva già parte di quel dicastero, di cui era segretaria dal 7 ottobre del 2023: era stata la seconda donna a essere nominata segretaria di un dicastero, dopo suor Alessandra Smerilli, nominata segretaria del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale nel 2021. In generale Papa Francesco aveva detto di voler promuovere una maggiore parità di genere all’interno del Vaticano, dando alle donne un maggior potere decisionale e più incarichi di rilievo.