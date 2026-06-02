Papa Leone XIV ha scelto la prima donna laica, Maria Montserrat Alvarado, a capo di un dicastero

Papa Leone XIV ha nominato Maria Montserrat Alvarado a capo del dicastero della Comunicazione: è la prima volta che viene scelta una donna laica a guidare un dicastero del Vaticano (quello che in Italia chiameremmo ministero). Montserrat attualmente presiede una tv cattolica negli Stati Uniti, EWTN News. Comincerà nel nuovo ruolo a novembre.

In quanto capa del dicastero della Comunicazione guiderà tutti i canali del Vaticano, tra cui il sito Vatican News, Radio Vaticana, il giornale L’Osservatore Romano, e altri, inclusa la Libreria Editrice Vaticana. Alvarado è nata a Città del Messico ma è cittadina statunitense dal 2008.

Era stato papa Francesco ancor prima di Leone XIV ad aumentare la presenza delle donne all’interno del Vaticano, senza però riuscire davvero a ridurre la marginalità che storicamente ricoprono nelle strutture della Chiesa. Leone XIV era apparso inizialmente cauto e prudente, ma negli ultimi mesi ha preso posizioni più nette, soprattutto in politica estera, e anche sulla comunicazione ha mostrato di voler apportare dei cambiamenti, per esempio convoncando una riunione di cardinali «per rivalutare l’efficacia» di quella vaticana.

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