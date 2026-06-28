Fotografie refrigeranti

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In questi giorni uscire di casa è assai faticoso, fa caldissimo. In alcune città persino la sera le temperature sono molto alte e non c’è nemmeno un po’ di vento. La soluzione potrebbe essere rimanere a casa di fronte a un ventilatore, un condizionatore, o qualsiasi strumento che permetta di contrastare queste temperature, e contemplare le foto che abbiamo selezionato per farvi rinfrescare pure la mente. Ci sono delle donne che sciano in costume in Colorado, un leone che lecca un blocco di ghiaccio in uno zoo, una donna che galleggia in acqua.

Oppure potreste guardare dieci ore di video di pinguini.