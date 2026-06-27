Per oggi e domani è previsto il massimo livello di allerta per il caldo in 18 città italiane

Per sabato 27 e domenica 28 giugno il ministero della Salute ha previsto il massimo livello di allerta per il caldo in 18 città italiane (il cosiddetto “bollino rosso”): Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona, Venezia e Viterbo. Sabato inoltre è previsto il livello medio di allerta (“bollino arancione”) per Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo, e domenica anche per Cagliari e Trieste.

“Bollino rosso” è come viene informalmente chiamato il più alto livello di rischio, con cui il ministero segnala condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute non solo per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici, ma anche per le persone sane.