Amadeus lascerà il canale Nove, per cui lavorava dal 2024

Il popolare conduttore televisivo Amadeus terminerà in anticipo il suo contratto con il canale Nove, posseduto dal gruppo internazionale Warner Bros. Discovery. Amadeus era andato a lavorare al Nove nel 2024 dopo una lunga esperienza alla Rai, e ha condotto diversi programmi con risultati deludenti. Ha lasciato il canale due anni prima della fine del contratto, ma non si sa dove andrà a lavorare.

Il passaggio di Amadeus dalla Rai al Nove era stato una grossa notizia nel mondo della televisione italiana. Se fino a qualche anno fa il canale non era considerato un concorrente da Rai e Mediaset, ora si è affermato rapidamente come uno dei più importanti in Italia grazie all’acquisizione di alcuni volti molto noti della Rai, come Fabio Fazio, che ha portato sulla rete il popolarissimo formato Che tempo che fa, e poi appunto Amadeus.

Su Amadeus c’erano molte aspettative anche per via dell’enorme successo avuto in Rai con L’eredità, Soliti ignoti e Reazione a catena, ma soprattutto con il Festival di Sanremo. Fu direttore artistico e conduttore delle cinque edizioni andate in onda tra il 2020 e il 2024, che ebbero un enorme successo a livello di ascolti e di critica.