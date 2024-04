Giovedì è stato annunciato che il popolarissimo conduttore televisivo Amadeus andrà a lavorare per il canale Nove. La notizia conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni, alimentate anche dalle dimissioni dalla Rai annunciate lunedì dallo stesso Amadeus, che anche grazie al successo ottenuto nelle cinque edizioni del Festival di Sanremo, di cui è stato presentatore e direttore artistico, è attualmente il conduttore televisivo italiano di maggior successo.

Amadeus (pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani) iniziò a lavorare sulle reti Mediaset negli anni Novanta e passò alla Rai nel 1999, dove è rimasto fino a pochi giorni fa, con l’eccezione del periodo tra il 2006 e il 2009, in cui tornò a Mediaset. Per la Rai ha condotto alcuni dei programmi a premi più noti degli ultimi anni, tra cui L’eredità, I soliti ignoti e Reazione a catena. Oltre alle ultime edizioni di Sanremo, dall’aprile del 2023 conduceva Affari tuoi, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 tra le 20:35 e le 21:30. Il gruppo Warner Bros. Discovery, che possiede il canale Nove, ha detto che il contratto durerà quattro anni e che Amadeus condurrà tre programmi a partire dal prossimo autunno.

