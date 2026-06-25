Stefano Antonio Donnarumma si dimetterà da amministratore delegato di Ferrovie dello Stato

L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma, ha deciso di dare le dimissioni durante un incontro con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, giovedì mattina: fonti vicine a Salvini hanno confermato che Donnarumma darà le dimissioni nei prossimi giorni, e che queste dovrebbero essere discusse alla prossima assemblea dei soci, prevista per il 23 luglio.

Donnarumma è amministratore delegato dal giugno 2024. Il suo incarico sarebbe scaduto nel 2027, ma le sue dimissioni erano attese. La circolazione dei treni in Italia ha da tempo diversi problemi, per via del numero elevato di cantieri ma anche per guasti e disservizi, e per questo Salvini era stato spesso criticato dalle opposizioni. Nelle ultime settimane la circolazione aveva avuto anche più problemi del solito: il 17 giugno un guasto alla linea elettrica aveva provocato ritardi e cancellazioni sulla linea dell’alta velocità tra Milano e Bologna, e il giorno dopo un furto di rame aveva portato a ritardi sulla linea dell’alta velocità tra Napoli e Roma.