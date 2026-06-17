Ci sono molti ritardi dei treni sulla linea dell’alta velocità tra Milano e Bologna

Dalle 10:20 ci sono molti ritardi sulla linea dell’alta velocità tra Milano e Bologna, a causa della sospensione della circolazione dei treni nel tratto tra Milano Rogoredo e Piacenza per alcune verifiche alla linea elettrica, ancora in corso.

Non si sa ancora bene cosa sia successo: due treni, che collegano Roma Termini a Milano Centrale e Torino Porta Nuova a Napoli Centrale, sono fermi da ore; altri quattro sono stati cancellati e circa una ventina sta viaggiando con un ritardo superiore ai 60 minuti. Trenitalia ha avvisato che i treni dell’alta velocità spostati sulle linee dei regionali potranno avere ritardi fino a 120 minuti. Sta aggiornando i clienti sulle variazioni a questa pagina.