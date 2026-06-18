Sull’alta velocità tra Napoli e Roma ci sono ancora ritardi per via di un furto di rame sulla linea in provincia di Caserta

Dopo quattro ore la circolazione sulla linea ferroviaria dell’alta velocità è tornata regolare tra Napoli e Roma intorno alle 11, ma ci sono ancora vari treni con ritardi superiori ai 60 minuti. La circolazione era stata molto rallentata stamattina per via di un furto di cavi di rame alle infrastrutture nel comune di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta: di conseguenza alcuni treni erano stati dirottati su un altro percorso, che passa per Formia, in provincia di Latina, accumulando ritardi fino a un’ora e mezza. È possibile conoscere lo stato del proprio treno su questo sito.

È il secondo giorno consecutivo che la circolazione dei treni in Italia è particolarmente difficoltosa. Mercoledì c’erano stati forti ritardi sulla linea dell’alta velocità tra Milano e Bologna, a causa della sospensione della circolazione dei treni nel tratto tra Milano Rogoredo e Piacenza per verifiche alla linea elettrica.