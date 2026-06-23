Giannis Antetokounmpo lascerà i Milwaukee Bucks

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Il giocatore di basket greco Giannis Antetokounmpo cambierà squadra nella prossima stagione: passerà dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Le due squadre si sono accordate per uno scambio che coinvolge vari altri giocatori (in NBA i trasferimenti dei giocatori avvengono spesso così).

Antetokounmpo andrà agli Heat assieme a Bobby Portis, mentre ai Bucks andranno Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. e Kasparas Jakucionis. Oltre a questo, i Bucks otterranno dagli Heat altri vantaggi, tra i quali tre “prime scelte” nei prossimi draft, compreso quello di stanotte: potranno cioè, durante il processo di selezione dei nuovi giocatori che arrivano nel campionato, sceglierne un altro quando sarebbe stato il turno dei Miami Heat.

È una notizia grossa per l’NBA perché Antetokounmpo è stato uno dei migliori giocatori degli ultimi dieci anni, e perché da quando era arrivato negli Stati Uniti aveva sempre giocato per i Bucks. Oggi ha 31 anni, e in questa stagione ha saltato più della metà delle partite per infortunio. In quelle che ha giocato, comunque, ha mantenuto una media di 27,6 punti, 9,8 rimbalzi e 5,4 assist a partita, dimostrando di essere ancora un giocatore determinante.

Soprannominato The Greek Freak, è un giocatore molto peculiare: alto 2,11 metri e con le braccia molto lunghe, riesce a dominare sia in attacco che in difesa grazie a un atletismo impressionante, e sa fare canestro in molti modi diversi. Ha vinto per due volte il premio di miglior giocatore (MVP) della stagione regolare, e nel 2021 portò i Bucks a vincere l’NBA per la seconda volta nella loro storia, cinquant’anni dopo la prima.

Da quel momento però i Bucks, nonostante l’arrivo di un altro giocatore forte come il playmaker Damian Lillard, non sono più tornati a quei livelli, subendo diverse sconfitte nel primo turno dei playoff; in questa stagione non si sono nemmeno qualificati per i playoff.

Anche gli Heat arrivano da stagioni abbastanza deludenti, dopo che nel 2023 erano riusciti ad arrivare alle Finals (perdendole). Lì Antetokounmpo giocherà con Bam Adebayo: i due saranno una coppia abbastanza dominante vicino al canestro. Era dai tempi di LeBron James, arrivato nel 2010, che gli Heat non prendevano un giocatore così forte e famoso.