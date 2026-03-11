Lo straordinario record di punti di Bam Adebayo in NBA

Nella notte tra martedì e mercoledì il cestista dei Miami Heat Bam Adebayo ha ottenuto un risultato storico in una partita di NBA, il principale campionato di basket nordamericano, segnando 83 punti contro i Washington Wizards. È la seconda migliore prestazione individuale di sempre in una singola partita del campionato, dopo i 100 punti che Wilt Chamberlain fece nel 1962. Adebayo ha superato di 2 punti il record che fece il 22 gennaio del 2006 Kobe Bryant con i Los Angeles Lakers, contro i Toronto Raptors.

Il record di Bryant è sembrato per molti anni irraggiungibile, e gli unici giocatori che ci erano andati vicini negli scorsi anni erano stati Luka Doncic (con 73 punti, nel 2024), e Donovan Mitchell e Damian Lillard (che nel 2023 fecero entrambi una partita da 71 punti). La prestazione di Adebayo è stata eccezionale anche perché, pur essendo un ottimo giocatore, non è mai stato considerato tra i migliori del campionato; tanto più se paragonato a Kobe Bryant, ritenuto uno dei più forti giocatori di basket di sempre.

Adebayo ha 28 anni ed è nato in New Jersey da padre nigeriano e madre statunitense. Gioca come centro o ala grande nei Miami Heat fin dall’inizio della sua carriera da professionista, nel 2017. È un giocatore molto affidabile sia in difesa che in attacco, e nonostante la sua altezza di oltre due metri è molto forte sia nei tiri liberi che negli assist.

Pur essendo un buon realizzatore, gli 83 punti segnati contro i Wizards superano di gran lunga il suo precedente record: ne aveva segnati a malapena 41 contro i Brooklyn Nets il 23 gennaio 2021.

Nella partita contro i Wizards, che gli Heat hanno vinto 150 a 129, Adebayo ha superato il suo record personale già alla fine del secondo quarto, con 43 punti. In poco meno di 42 minuti giocati, ha realizzato anche 9 rimbalzi, 3 assist, 2 palle rubate, 2 stoppate, con 36 tiri liberi segnati su 43, e 7 tiri da 3 punti fatti su 22 provati.

– Leggi anche: Facile fare punti in NBA