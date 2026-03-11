Lo straordinario record di punti di Bam Adebayo in NBA
Ne ha fatti 83 in una sola partita, superando gli 81 che fece Kobe Bryant (ma il primato di 100 punti resta a Wilt Chamberlain)
Nella notte tra martedì e mercoledì il cestista dei Miami Heat Bam Adebayo ha ottenuto un risultato storico in una partita di NBA, il principale campionato di basket nordamericano, segnando 83 punti contro i Washington Wizards. È la seconda migliore prestazione individuale di sempre in una singola partita del campionato, dopo i 100 punti che Wilt Chamberlain fece nel 1962. Adebayo ha superato di 2 punti il record che fece il 22 gennaio del 2006 Kobe Bryant con i Los Angeles Lakers, contro i Toronto Raptors.
Il record di Bryant è sembrato per molti anni irraggiungibile, e gli unici giocatori che ci erano andati vicini negli scorsi anni erano stati Luka Doncic (con 73 punti, nel 2024), e Donovan Mitchell e Damian Lillard (che nel 2023 fecero entrambi una partita da 71 punti). La prestazione di Adebayo è stata eccezionale anche perché, pur essendo un ottimo giocatore, non è mai stato considerato tra i migliori del campionato; tanto più se paragonato a Kobe Bryant, ritenuto uno dei più forti giocatori di basket di sempre.
Adebayo ha 28 anni ed è nato in New Jersey da padre nigeriano e madre statunitense. Gioca come centro o ala grande nei Miami Heat fin dall’inizio della sua carriera da professionista, nel 2017. È un giocatore molto affidabile sia in difesa che in attacco, e nonostante la sua altezza di oltre due metri è molto forte sia nei tiri liberi che negli assist.
Pur essendo un buon realizzatore, gli 83 punti segnati contro i Wizards superano di gran lunga il suo precedente record: ne aveva segnati a malapena 41 contro i Brooklyn Nets il 23 gennaio 2021.
Nella partita contro i Wizards, che gli Heat hanno vinto 150 a 129, Adebayo ha superato il suo record personale già alla fine del secondo quarto, con 43 punti. In poco meno di 42 minuti giocati, ha realizzato anche 9 rimbalzi, 3 assist, 2 palle rubate, 2 stoppate, con 36 tiri liberi segnati su 43, e 7 tiri da 3 punti fatti su 22 provati.
