Le tracce della seconda prova dell’esame di maturità

Oggi i quasi 530mila studenti che hanno concluso l’ultimo anno delle scuole superiori stanno affrontando la seconda prova dell’esame di maturità, cominciato giovedì con la prima prova, il tema, che è uguale per tutte le tipologie di scuole superiori. La seconda invece riguarda materie diverse a seconda del tipo di scuola – quindi liceo, istituto tecnico o professionale – e dell’indirizzo. Le tracce ufficiali non sono ancora state pubblicate sul sito del ministero dell’Istruzione, ma come ogni anno alcune informazioni sono trapelate già dalle prime ore della prova.

Quest’anno la traccia d’esame per i licei classici è la traduzione dal latino di un testo sulla formazione retorica di Quintiliano, tratto dall’Institutio oratoria. Per i licei scientifici c’è a scelta uno studio di funzione, cioè un’analisi completa delle proprietà di una funzione matematica, oppure un problema matematico sul Lago di Bracciano, la riserva d’acqua di Roma, per definire il modello per calcolare l’andamento del livello delle acque del lago in funzione del tempo: il tutto a partire da una frase di Albert Einstein sull’incertezza della matematica applicata alla realtà. Sempre per i licei scientifici ci sono poi 8 quesiti tra cui sceglierne 4. Uno di questi è sul terremoto del Friuli del 1976, in occasione del cinquantesimo anniversario del disastro.

Al liceo linguistico nella prova di comprensione del testo in inglese ci sono un testo informativo sugli OGM e uno tratto da On Beauty, libro della scrittrice britannica Zadie Smith.

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