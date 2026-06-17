In una sola partita Messi ha battuto moltissimi record

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Nella notte italiana tra martedì e mercoledì Lionel Messi, il capitano della nazionale argentina e uno dei calciatori più forti di sempre, ha segnato una tripletta contro l’Algeria. Era la prima partita dei suoi sesti Mondiali, i primi da campione in carica. Messi, che compirà 39 anni durante il torneo, ha giocato una partita perfetta, anche correndo molto per uno della sua età. Tuttavia Argentina-Algeria sarà ricordata non solo per la tripletta di Messi, la prima in un Mondiale per lui, ma anche per tutti i record che solo stanotte Messi ha eguagliato o superato: e che ora però dovrà cercare di difendere.

Stanotte Messi ha eguagliato il record assoluto di gol segnati ai Mondiali, 16. Prima di stanotte l’unico a riuscirci era stato il tedesco Miroslav Klose, che però ha impiegato meno partite a segnarli, 24 contro le 27 di Messi. Dietro Messi e Klose ci sono alcuni dei calciatori più forti di sempre: Ronaldo “il fenomeno”, Gerd Müller e Pelé.

A poca distanza, però, c’è anche Kylian Mbappé, che poche ore prima di Messi aveva segnato due gol al Senegal. A 28 anni, Mbappé ha segnato già 14 gol in 15 partite dei Mondiali.

Messi è anche diventato il calciatore più vecchio a realizzare una doppietta e poi una tripletta ai Mondiali, battendo il record del portoghese Cristiano Ronaldo, il suo storico rivale, che nel 2018 a 33 anni segnò una tripletta contro la Spagna. Contro l’Algeria, Messi è diventato anche il primo calciatore a giocare sei edizioni dei Mondiali. Molto probabilmente sarà eguagliato dallo stesso Ronaldo (che esordirà mercoledì sera).

Con questi tre gol, Messi ha segnato in cinque Mondiali, come solo Cristiano Ronaldo era riuscito a fare. Ma è diventato anche il giocatore con più partecipazioni ai gol ai Mondiali: sommando i suoi assist e i suoi gol si arriva a 24. Il record precedente era di Pelé, l’unico giocatore della storia a vincere tre volte la Coppa del Mondo tra il 1958 e il 1970.

I record superati o raggiunti da Messi continuano. Ai Mondiali, per esempio, nessuno aveva mai giocato così tante partite (27) né fatto gol a più squadre (11). E solo un calciatore, il brasiliano Rivelino, ha fatto lo stesso numero di gol (5) da fuori area. Almeno dal 1966, cioè da quando questo tipo di dati viene registrato.

Alcuni record riguardano più nello specifico la sua nazionale, e non i Mondiali. Messi infatti è diventato il primo calciatore dell’Argentina a segnare in cinque partite consecutive dei Mondiali, superando attaccanti come Hernán Crespo (anni Duemila) e Guillermo Stábile (anni Cinquanta). Ai Mondiali nessun calciatore, in generale, è mai andato oltre le sei: un altro record che potrebbe battere.

La partita contro l’Algeria ha fatto diventare Messi il primo sudamericano e il terzo calciatore di sempre a raggiungere almeno 200 presenze con la propria nazionale, dopo Cristiano Ronaldo (228) e il kuwaitiano Bader Al-Mutawa (202).