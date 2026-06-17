In Brasile Eduardo Bolsonaro è stato condannato per aver provato a influenzare il processo contro il padre, l’ex presidente Jair Bolsonaro

La Corte Suprema del Brasile ha condannato l’ex deputato Eduardo Bolsonaro, figlio dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, a quattro anni e due mesi di carcere per aver cercato di favorire l’ingerenza degli Stati Uniti nel processo contro suo padre, condannato a più di 27 anni di carcere per tentato colpo di stato. Eduardo Bolsonaro vive negli Stati Uniti dal 2025 ed è vicino al presidente Donald Trump.

Secondo i cinque giudici della Corte, Bolsonaro ha esercitato pressioni sul governo statunitense affinché imponesse sia sanzioni personali contro i magistrati che indagavano su suo padre sia dazi contro il Brasile, con l’obiettivo di intimidire la Corte e influenzare l’esito del processo. Gli avvocati di Eduardo Bolsonaro hanno contestato la sentenza: non si sa ancora se faranno ricorso in appello.

Uno dei giudici, Alexandre de Moraes, è stato sanzionato dagli Stati Uniti lo scorso anno. A luglio del 2025 Trump aveva imposto dazi contro il Brasile del 50 per cento, chiedendo esplicitamente alla magistratura brasiliana di chiudere il processo contro Jair Bolsonaro.