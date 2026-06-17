Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che venerdì riaprirà l’ambasciata italiana in Iran
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che venerdì riaprirà l’ambasciata italiana in Iran. L’ambasciata si trova a Teheran ed era stata chiusa lo scorso 5 marzo, qualche giorno dopo l’inizio della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. All’epoca Tajani aveva detto che la chiusura era stata decisa solo per ragioni di sicurezza, e che non indicava una rottura dei rapporti diplomatici con l’Iran.
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