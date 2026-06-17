Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che venerdì riaprirà l’ambasciata italiana in Iran. L’ambasciata si trova a Teheran ed era stata chiusa lo scorso 5 marzo, qualche giorno dopo l’inizio della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. All’epoca Tajani aveva detto che la chiusura era stata decisa solo per ragioni di sicurezza, e che non indicava una rottura dei rapporti diplomatici con l’Iran.

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