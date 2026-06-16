L’FBI ha detto di aver arrestato alcune persone sospettate di aver pianificato attacchi all’evento di arti marziali alla Casa Bianca
Il direttore dell’FBI Kash Patel ha detto che l’agenzia ha sventato alcuni attacchi contro il grande evento di arti marziali miste che si è svolto all’esterno della Casa Bianca domenica, per il Flag Day, il giorno che commemora l’adozione della bandiera statunitense, e soprattutto per l’80esimo compleanno del presidente Donald Trump. Patel non ha dato dettagli su che tipo di attacchi abbia impedito; ha detto solo che l’FBI ne era venuta a conoscenza.
A quel punto alcune persone sarebbero state arrestate, non è stato precisato quante. Patel ha detto che l’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine di vari stati. L’agenzia di stampa AP scrive che le persone coinvolte sarebbero cinque, e che gli arresti sono avvenuti in diversi stati, tra cui Ohio, Missouri e California.