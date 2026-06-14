Il cantante statunitense Oliver Tree è morto in un incidente in elicottero in Brasile, insieme ad altre 5 persone

Il cantante statunitense Oliver Tree è morto insieme ad altre cinque persone, nello scontro tra due elicotteri domenica mattina a Rio de Janeiro, in Brasile. Dopo lo scontro gli elicotteri sono precipitati su un concessionario d’auto, causando un incendio. Le autorità brasiliane hanno aperto un’indagine per capire le cause dell’incidente. Da quanto hanno ricostruito finora, su uno degli elicotteri c’erano 5 persone, tra cui Tree, e sull’altro solo il pilota.

Tree si trovava in Brasile per una tappa del suo tour mondiale, che sarebbe dovuto arrivare in Europa a luglio. Aveva 32 anni ed era molto riconoscibile per il taglio di capelli a caschetto. Faceva musica alternativa, con basi elettroniche, e tra le sue canzoni più famose ci sono “Life Goes On”, “Miss You” e “Alien Boy”. Un’altra delle persone morte è il regista e youtuber argentino Gaspar Prim, conosciuto online come “Gaspi” e anche lui molto noto (aveva 2,9 milioni di follower su Instagram, Tree invece 2,5 milioni). I soccorritori hanno trovato equipaggiamento per filmare tra i rottami di uno degli elicotteri.