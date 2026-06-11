È morto l’esperto di editoria Romano Montroni, che ebbe un ruolo importante nella creazione di diverse catene di librerie

Giovedì è morto a 87 anni Romano Montroni, uno dei più noti esperti di editoria in Italia. Per il suo lavoro nella creazione e diffusione di diverse catene di librerie era soprannominato “il libraio d’Italia”. Era nato a Bologna nel 1939, ed è stata una figura molto rispettata e autorevole nel mondo dell’editoria, dove ha lavorato per tutta la vita.

Da giovanissimo è stato libraio e ha lavorato nella distribuzione dei libri, e dal 1962 al 2000 è stato direttore delle sempre più numerose Librerie Feltrinelli, catena fondata solo cinque anni prima da Giangiacomo Feltrinelli, fondatore della casa editrice. Dal 2005 ha lavorato anche alla creazione della catena Librerie Coop, contribuendo ad aprire più di cento librerie in tutta Italia. È stato professore del master in Editoria cartacea e multimediale di Umberto Eco all’Università di Bologna e della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri di Milano, e dal 2014 al 2020 ha presieduto il Centro per il libro e la lettura, un istituto speciale del ministero della cultura.

Ha pubblicato diversi libri sull’editoria, e un’autobiografia uscita nel 2017, dal titolo Libraio per caso. Una vita tra autori e lettori, edita da Marsilio.