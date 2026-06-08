Il governo britannico ha chiesto alle aziende tecnologiche di inibire le foto di persone nude sugli smartphone dei minorenni

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato un provvedimento che vincolerà le aziende tecnologiche come Apple e Google a introdurre sistemi per bloccare le foto di persone nude sugli smartphone e sui dispositivi digitali dei minorenni. Starmer ha dato tempo tre mesi (entro settembre) alle aziende per farlo volontariamente, altrimenti ha detto che lo renderà obbligatorio per legge, introducendo multe. Questi sistemi dovranno impedire sia di scattare che di visualizzare, ricevere o inviare foto di persone nude, con sistemi di verifica dell’età.

Starmer ha detto che introdurre queste limitazioni «non è impossibile», visto che riguardano «alcune delle aziende più innovative al mondo», e che crede siano in grado di risolvere il problema. Non è però chiaro come si adegueranno al provvedimento.

Nel Regno Unito ci sono già sistemi di verifica dell’età per accedere ai siti porno e alle app per adulti, e sono già state introdotte leggi per tutelare le persone minorenni online. Secondo i dati citati da Starmer, tuttavia, il 91 per cento delle segnalazioni di abusi sessuali su minori nel 2024 includeva materiale pornografico prodotto dai minorenni stessi. I media britannici scrivono che a giorni Starmer potrebbe annunciare altri provvedimenti, tra cui un divieto dei social ai minori di 16 anni, come hanno già fatto altri paesi, anche europei.