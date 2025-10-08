In Danimarca il governo proporrà una legge per vietare l’uso dei social network ai minori di 15 anni

La prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen ha detto che il suo governo proporrà una legge per vietare l’utilizzo dei social network alle persone con meno di 15 anni. Frederiksen ha detto che gli smartphone e i social network «stanno rubando l’infanzia» di molti bambini e ha spiegato che la norma è necessaria perché il loro uso può causare ansia, depressione e mancanza di concentrazione ai minorenni.

Frederiksen ha detto di sperare che la proposta possa diventare legge già dal prossimo anno. Una prima seduta parlamentare per discutere la proposta è prevista il 21 ottobre. La legge potrebbe avere un’opzione che permetta ai genitori di consentire l’uso dei social ai figli a partire dai 13 anni.

Attualmente il Regolamento generale dell’Unione Europea sulla protezione dei dati (GDPR) stabilisce che l’età minima per il consenso al trattamento dei dati personali sia di 13 anni, età da cui è possibile creare un account su molti social. Gli Stati membri dell’Unione Europea possono aumentare il limite previsto dal GDPR. In Italia teoricamente è possibile iscriversi autonomamente ai social network solo una volta compiuti 14 anni, ma non ci sono reali controlli.