Alla fine il discusso festival a Reggio Emilia è stato annullato

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È stato infine annullato del tutto l’ex Hellwatt festival, l’enorme e discusso festival musicale che si sarebbe dovuto tenere alla RFC Arena di Reggio Emilia a luglio e che, dopo diversi dubbi e polemiche, aveva cambiato nome più volte. Lunedì la società C.Volo, che gestisce l’Arena, ha detto di aver cancellato i concerti previsti per il 4, il 5 e l’11 luglio spiegando che «non sussistono le condizioni necessarie» per il loro svolgimento. Lo scorso 28 maggio la prefettura aveva già annullato per motivi di sicurezza e ordine pubblico quelli dei rapper Travis Scott e Kanye West, previsti rispettivamente per il 17 e 18 luglio.

In un comunicato la società ha detto che tutti i biglietti acquistati saranno rimborsati. L’annullamento del festival mette fine a una vicenda lunga e confusa, che negli ultimi mesi il Post aveva raccontato in diversi articoli.

L’Hellwatt festival era stato presentato lo scorso febbraio come uno dei più ambiziosi eventi musicali mai organizzati in Italia: fin da subito tuttavia c’erano stati grandi dubbi sull’organizzazione e sulle sue possibilità di riuscita. Le preoccupazioni riguardavano soprattutto il direttore artistico, Victor Yari Milani, che era alla prima esperienza in un evento di queste dimensioni e sconosciuto agli operatori del settore. All’inizio di maggio C.Volo lo aveva allontanato, accusandolo di una gestione approssimativa, di comunicazioni contraddittorie sulla vendita dei biglietti e di un sensibile aumento dei costi.

Nel frattempo politici e associazioni locali avevano fatto pressioni sul Comune di Reggio Emilia per la presenza di Kanye West, il famosissimo rapper accusato tra le altre cose di antisemitismo, e il Comune a sua volta aveva chiesto conto agli organizzatori di tutte le notizie circa la preparazione confusa dell’evento, che ci si aspettava avrebbe attirato decine di migliaia di persone.

Nella serata inaugurale del festival, il 4 luglio, si sarebbero dovuti esibire i rapper Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Ice Spice, Offset e Baby Gang. Il 5 luglio invece erano previsti i Chainsmokers, il rapper portoricano Ozuna e la cantante Rita Ora. L’artista principale della serata dell’11 luglio invece doveva essere il trio svedese di musica elettronica Swedish House Mafia.