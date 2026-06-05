Il presidente cinese Xi Jinping andrà in visita in Corea del Nord per la prima volta dal 2019
Il presidente cinese Xi Jinping andrà in visita in Corea del Nord la prossima settimana: l’ultima era stata nel giugno del 2019. Sarà a Pyongyang l’8 e il 9 giugno per incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, uno dei principali alleati internazionali della Cina. L’ultima volta che Xi e Kim si erano incontrati era stata lo scorso settembre, quando quest’ultimo era andato a Pechino per le celebrazioni dell’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale e dell’occupazione giapponese della Cina.