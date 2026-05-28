Il direttore di Libero Mario Sechi è stato licenziato

Il giornalista Mario Sechi ha annunciato di essere stato licenziato come direttore del quotidiano di destra Libero, posizione che ricopriva dal 2023. Sechi è uno dei giornalisti di destra più noti in Italia e per tre mesi nel 2023 era stato a capo dell’Ufficio stampa e relazioni con i media del governo di Giorgia Meloni. Mercoledì era stato reso noto che gli è stata assegnata una scorta, per via di minacce arrivate da gruppi anarchici. I rapporti con l’editore Antonio Angelucci, che possiede anche Il Giornale, erano in cattivo stato da tempo. Il nome di chi gli succederà alla direzione del giornale non è stato ancora annunciato.

Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti. — Mario Sechi (@masechi) May 28, 2026

Anche se si è saputo solo mercoledì, Sechi è sotto scorta da due settimane. Le minacce ricevute farebbero riferimento ad alcuni editoriali che ha scritto in merito alla morte a marzo di due militanti anarchici, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, dovuta all’esplosione di una bomba artigianale che stavano preparando in un casolare di Roma.