Alessandro Sallusti è stato nominato direttore del Giornale, e Mario Sechi direttore di Libero

Alessandro Sallusti è stato nominato direttore responsabile del Giornale, che aveva già diretto in passato per undici anni tra il 2010 e il 2021. Sallusti prende il posto di Augusto Minzolini, che rimarrà a lavorare al giornale come opinionista. Insieme a Sallusti passa al Giornale anche Vittorio Feltri, che è stato nominato direttore editoriale. Da due anni Sallusti e Feltri ricoprivano gli stessi incarichi a Libero, dove saranno sostituiti rispettivamente da Mario Sechi, che lascia l’incarico di capo ufficio stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dall’ex deputato Daniele Capezzone.