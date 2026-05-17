Le foto di Mattarella e Meloni in visita ai feriti di Modena

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono andati insieme a Modena e a Bologna, per visitare le persone ferite da un uomo che le ha investite con un’auto in centro a Modena. Le persone che erano state portate in ospedale sono otto, tre delle quali sono state dimesse già domenica mattina. Quattro invece sono ferite in modo grave, tra cui due donne a cui sono state amputate le gambe.

Mattarella e Meloni hanno visitato nell’ordine l’ospedale di Baggiovara, poco fuori Modena, e l’ospedale maggiore di Bologna, dove si trovano i cinque feriti ancora ricoverati. Hanno incontrato anche alcuni degli uomini che sabato hanno inseguito e bloccato il 31enne che ha investito i passanti, Salim El Koudri, e che ora è accusato di strage e lesioni aggravate. Tra questi c’era anche Luca Signorelli, che ha ricevuto una coltellata alla testa da El Koudri mentre cercava di fermarlo.