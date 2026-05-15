Celebripost

Questa settimana molte delle persone più interessanti da fotografare erano al festival di Cannes, al punto da meritarsi una raccolta fotografica quotidiana. Altre attenzioni, fotografiche e non, sono state riservate anche alla principessa Kate Middleton in visita a Reggio Emilia e al presidente statunitense Donald Trump a Pechino. Non sono mancate le solite prime per le uscite di film e serie tv: gli attori David Tennant e Nafessa Williams erano a quella della seconda stagione di Rivals, Paul Sun-Hyung Lee e Pedro Pascal a quella di Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Poi Leonardo DiCaprio e Sean Penn che guardano i playoff di NBA, Jennifer Lopez e Brett Goldstein a un evento di Netflix, e infine anche un po’ di sportivi: LeBron James, Lautaro Martínez, Eileen Gu e Aryna Sabalenka.