Jannik Sinner ha battuto Rafael Jódar ed è in semifinale nel torneo Masters 1000 di Madrid

Jannik Sinner ha battuto il giovane e promettente tennista spagnolo Rafael Jódar nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid. Sinner ha vinto la partita in due set – il primo 6-2 e il secondo al tie-break – e in poco meno di due ore di gioco. Gli altri quarti di finale del torneo, in uno dei quali l’italiano Flavio Cobolli giocherà contro Alexander Zverev, sono in programma nella serata di oggi, mercoledì 29 aprile, e nella giornata del 30 aprile. Le semifinali saranno invece venerdì 1 maggio.

La partita tra Sinner e Jódar era particolarmente attesa per quanto di buono aveva fatto vedere Jódar nelle ultime settimane. A 19 anni, e ancora con margini di miglioramento teoricamente amplissimi, Jódar ha una stile che si dice ricordi molto quello di Sinner, soprattutto per il ritmo che impone negli scambi, l’aggressività nella risposta, la grande qualità di tutti i suoi colpi, e il rovescio.

Se dovesse vincere anche il torneo di Madrid, la cui finale sarà domenica 3 maggio, Sinner diventerebbe il primo tennista di sempre a vincere cinque tornei Masters 1000 di fila (quest’anno ha già vinto i tornei di Indian Wells, Miami e Monte Carlo, e nel 2025 aveva vinto quello di Parigi).