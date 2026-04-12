Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte Carlo e tornerà numero uno al mondo

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Monte Carlo per la prima volta. In finale ha battuto il suo rivale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3, in una partita equilibrata che Sinner ha saputo volgere a proprio favore nei momenti decisivi. Con questa vittoria Sinner tornerà di nuovo nella prima posizione della classifica mondiale del tennis maschile, superando proprio Alcaraz.

Per Sinner questa è la quarta vittoria consecutiva in un Masters 1000, i tornei più importanti del circuito dopo quelli del Grande Slam. Non aveva però mai vinto un Masters 1000 sulla terra rossa: lo scorso anno aveva raggiunto la finale del torneo di Roma, ma venne sconfitto da Alcaraz (del resto sono i tennisti nettamente più forti del mondo, e si giocano le finali di più o meno tutti i tornei più importanti).

Il primo set era partito male per Sinner, che ha concesso una palla break già nel suo primo game di servizio. Vengono definiti palle break i punti che consentono a un giocatore di vincere il game in cui serve l’avversario. Alcaraz ne ha approfittato ed è andato sul 2-0, ma Sinner è riuscito a sua volta a guadagnarsi una palla break nel terzo game, che poi ha vinto (in questo caso si dice contro-break).

Il set è proseguito con Sinner e Alcaraz che hanno tenuto tutti i loro turni di battuta, arrivando poi sul 6 pari: con questo punteggio si gioca il tie-break, una specie di piccola partita di spareggio per assegnare il set. La vince chi arriva per primo a 7 punti con almeno due punti di vantaggio sull’avversario. Nel tie-break Sinner è riuscito a giocare meglio e ottenere due set point sul 6-4. Il primo lo ha sbagliato, nel secondo lo ha aiutato un doppio fallo di Alcaraz che ha fatto vincere il set a Sinner.

Anche il secondo set è iniziato male per Sinner, che ha perso il suo turno di servizio sull’1-1. Alcaraz è riuscito poi ad avanzare nel punteggio fino al 3-1, ma poi Sinner ha di nuovo tolto il servizio ad Alcaraz, per poi pareggiare il conteggio dei game: 3-3. Da lì in avanti Sinner ha vinto tutti i game fino al 6-3, in cui gli è bastato un solo match point per vincere la partita.