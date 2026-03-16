Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells

Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev in due set (7-6, 7-6) e ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells. È il venticinquesimo torneo vinto per lui, il primo del 2026 e il sesto della categoria 1000, la seconda per importanza nel tennis dopo quelli del Grande Slam. Sinner ora ha vinto tutti e sei i Masters 1000 che si giocano sul cemento.

In questa edizione di Indian Wells non ha perso nemmeno un set; col fatto che l’anno scorso non aveva giocato a causa della squalifica, questa vittoria gli consente di recuperare parecchi punti nel ranking ATP e di avvicinarsi un po’ al primo posto di Carlos Alcaraz.

Contro Medvedev ha giocato in modo convincente e aggressivo. Non ha quasi mai perso il controllo di una partita comunque equilibrata e difficile anche a causa del gran caldo: Indian Wells è nel sud della California, nel deserto, e c’erano 34 gradi. Nei due tie break è stato impressionante.

Il primo set è stato combattuto dall’inizio alla fine; Medvedev ha messo in difficoltà Sinner negli scambi da fondo campo, giocando con potenza e precisione. Sinner dal canto suo ha servito molto bene, facendo quasi sempre punto quando metteva la prima di servizio in campo. Si è andati al tie break, il mini-set che si gioca sul 6-6, e Sinner ha vinto 8-6, mostrando la sua grande capacità di alzare il livello e capitalizzare nei momenti decisivi del set.

Il secondo set pure è stato equilibrato e senza grosse occasioni per nessuno dei due giocatori sul servizio avversario; Sinner in particolare ha continuato a essere implacabile con la prima di servizio (ha fatto 41 punti su 45 quando l’ha messa in campo). Anche questo set è finito al tie break, che Sinner ha vinto in modo spettacolare: è andato in svantaggio per 4-0, poi però ha fatto 7 punti consecutivi, alcuni dei quali eccezionali, vincendo per 7-4.

Le prossime due settimane si giocherà un altro Masters 1000 negli Stati Uniti, a Miami, che assieme al torneo di Indian Wells forma il cosiddetto sunshine double: Sinner saltò anche quello lo scorso anno, mentre due anni fa lo vinse.