Il primo atleta a correre una maratona ufficiale sotto le due ore

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Domenica mattina il 31enne keniano Sabastian Sawe è stato ufficialmente il primo atleta al mondo ad aver corso una maratona in meno di due ore, arrivando al traguardo di quella di Londra in un’ora, 59 minuti e 30 secondi. È un tempo storico, che a lungo era stato ricercato da tutti i più forti corridori al mondo.

Nel 2019 il suo connazionale Eliud Kipchoge aveva corso i 42 chilometri e 195 metri della maratona di Vienna in un’ora, 59 minuti e 40 secondi: il suo record però non era stato considerato dalla Federazione internazionale di atletica, perché ottenuto in una gara non ufficiale e con particolari ausili, su un circuito preparato appositamente per lui e con l’impiego di 41 “lepri”, cioè persone pagate per correre tenendo un ritmo utile ad altre.

Finora il detentore del record mondiale nella maratona era sempre un keniano, Kelvin Kiptum, che nel 2023 corse quella di Chicago in due ore e 35 secondi, e l’anno successivo morì in un incidente stradale a 24 anni.

Nato il 16 marzo del 1995 e allenato dall’italiano Claudio Berardelli, Sabastian Sawe ha cominciato a correre maratone solo nel 2024, vincendo nello stesso anno quella di Valencia con il tempo di 2 ore, 2 minuti e 5 secondi. L’anno scorso aveva vinto prima quella di Berlino e poi una prima volta quella di Londra.

Parlando con la BBC dopo la fine della gara, Sawe l’ha descritto come «un giorno da ricordare». Aveva cominciato la gara con un buon passo, e ha raccontato che si sentiva molto bene anche vicino alla fine. In effetti la sua velocità media in gara è scesa dai 2 minuti e 53 secondi del 30esimo chilometro ai 2 minuti e 40 dell’ultimo.

Domenica nella maratona di Londra è sceso sotto le due ore anche l’etiope Yomif Kejelcha, arrivato al traguardo in un’ora, 59 minuti e 41 secondi, quasi lo stesso tempo di Kipchoge nel 2019.