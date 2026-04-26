Cos’è la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca

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La cena dei corrispondenti della Casa Bianca, quella in cui sabato ha cercato di entrare un uomo armato, è l’appuntamento annuale in cui il presidente degli Stati Uniti ospita i corrispondenti che coprono la sua amministrazione. Si tiene dal 1921 e negli anni è stata ingrandita, includendo nel pubblico anche imprenditori e persone famose, e ha creato le sue tradizioni. La principale sono un monologo del presidente, solitamente pieno di battute, e un altro fatto da un comico o una comica che ha il compito di prenderlo in giro.

La cena è organizzata dalla White House Correspondents Association (WHCA), un’associazione indipendente che gestisce i rapporti fra la Casa Bianca e i suoi corrispondenti. I presidenti partecipano all’evento dal 1924 (il primo fu Calvin Coolidge) «per dimostrare un rispetto reciproco nei confronti del Primo Emendamento», quello che protegge la libertà di stampa, ha detto nel 2022 l’ex presidente della WHCA, Steven Portnoy. Le donne possono partecipare dal 1962, quando il presidente John F. Kennedy si rifiutò di presenziare finché l’evento fosse stato ristretto solo agli uomini.

Donald Trump in passato aveva partecipato alla cena come imprenditore, ma durante tutto il suo primo mandato (2017-2020) non ci era mai andato, per via del suo pessimo rapporto con la stampa. Quest’anno invece aveva deciso di presentarsi, ma al posto di un comico era stato invitato Oz Pearlman, un celebre mentalista: stava facendo uno dei suoi trucchi vicino a Trump e alla First Lady, Melania Trump, nel momento in cui la sicurezza è intervenuta per scortarli fuori. La cena è stata interrotta prima che Trump potesse fare il suo discorso.

Il monologo del comico Hasan Minaj alla prima cena dei corrispondenti dopo l’elezione di Trump, che non era presente. Minaj salì sul palco e fece immediatamente una battuta su Trump, dicendo che aveva promesso che sarebbe stata la sua unica battuta sul presidente che chiaramente non voleva essere preso in giro, per poi continuare a farne tantissime.

Negli anni sono stati diversi i momenti memorabili, quasi tutti legati ai monologhi comici, iniziati durante la presidenza di Ronald Reagan. Nel 1983 però fu proprio Reagan a decidere di non eseguire il discorso che si era preparato, poiché nello stesso giorno aveva ricevuto i corpi dei 17 cittadini statunitensi uccisi nell’attentato all’ambasciata statunitense a Beirut in Libano. Al tempo era stato il peggior attentato della storia contro una missione diplomatica americana.

«Mi rendo conto che il piano originale prevedeva che io, in un certo senso, mi guadagnassi la cena. In realtà, ero preparato, non proprio a cantare, ma a fare ciò che vi aspettavate», aveva detto Reagan, per poi spiegare che considerava il suo monologo inopportuno in quelle circostanze.

Fra i discorsi dei presidenti che sono rimasti nella storia c’è quello di George W. Bush nel 2004. L’anno precedente gli Stati Uniti avevano invaso l’Iraq sulla base della premessa, data per certa dall’amministrazione di Bush e in realtà senza fondamento, che il dittatore iracheno Saddam Hussein possedesse armi di distruzione di massa che minacciavano la sicurezza degli Stati Uniti.

Un anno dopo già era chiaro che quelle affermazioni, se non proprio false, erano per lo meno esagerate. Alla cena Bush cercò di sdrammatizzare mostrando delle foto di sé stesso mentre cercava le armi di Saddam Hussein dentro alla Casa Bianca. Mentre mostrava una foto che lo ritraeva guardare sotto ai mobili dello Studio Ovale disse: «Quelle armi di distruzione di massa devono pur essere qui da qualche parte», una battuta che prese il pubblico, ma offese alcuni veterani, fra cui l’allora senatore Democratico John Kerry, che pochi mesi dopo fu battuto da Bush alle presidenziali.

Bush è stato anche l’obiettivo di uno dei monologhi più duri mai pronunciati durante la cena, quello del presentatore Stephen Colbert nel 2006, allora conduttore del celebre telegiornale satirico The Colbert Report. Con le sue battute, Colbert ironizzò sul bassissimo indice di gradimento di Bush e lo descrisse come un presidente incapace di modificare le sue convinzioni sulla base della realtà in evoluzione. Criticò i generali che stavano «in piedi davanti a una fila di computer» e ordinavano «agli uomini di andare in battaglia», riferendosi alla guerra in Iraq, e anche i giornalisti presenti alla cena, sostenendo che negli ultimi anni avessero protetto l’amministrazione Bush.

Al tempo circolò la voce che Bush, che sorrise per tutta la durata del monologo, fosse in realtà furioso con Colbert, e l’anno dopo venne ingaggiato un comico molto meno famoso, Rich Little. Gran parte della stampa criticò o ignorò il monologo di Colbert, che tuttavia resta uno dei più famosi della storia della cena.

Un altro presidente i cui monologhi sono rimasti nella memoria collettiva, anche per la vicinanza nel tempo, è Barack Obama: la conclusione del suo discorso alla sua ultima cena dei corrispondenti, nel 2016, in cui fece cadere il microfono dicendo «Obama out», fu ricondivisa moltissimo e diventò presto un meme.

Il discoro di Obama alla cena del 2011 è indicato come uno dei motivi che hanno portato Donald Trump a candidarsi alla presidenza nel 2016 (nonostante Trump l’abbia poi negato). Al tempo Trump era un imprenditore conosciuto principalmente come conduttore del reality show The Apprentice. In quel periodo però si era fatto notare anche per essere uno dei principali sostenitori della teoria cospirazionista (falsa) secondo cui Obama sarebbe in realtà nato in Kenya, e quindi non avesse il diritto di essere presidente degli Stati Uniti (un ruolo che possono ricoprire solo le persone nate nel paese).

Nel suo discorso Obama prese molto in giro Trump, che era presente alla cena. Annunciò di stare per mostrare un video della sua nascita e poi proiettò una scena del Re Leone, poi disse: «So che ultimamente è stato oggetto di critiche, ma nessuno è più orgoglioso di mettere a tacere questa questione del certificato di nascita quanto Donald. Ora può concentrarsi sulle questioni che contano. Ad esempio, abbiamo simulato lo sbarco sulla Luna? Cosa è realmente accaduto a Roswell? E dove sono Biggie e Tupac?»

Lo prese poi in giro per il suo ruolo in The Apprentice, riferendosi alla sua decisione di eliminare uno dei concorrenti: «Sono proprio questi i tipi di decisioni che mi terrebbero sveglio la notte. L’ha gestita bene, signore. Proprio bene». Fu una battuta che funzionò specialmente una volta che si seppe che in quelle ore Obama aveva appena ordinato l’uccisione di Osama bin Laden, capo dell’organizzazione terroristica islamista Al Qaida e il principale organizzatore degli attentati dell’11 settembre 2001.