Anche la Norvegia vuole vietare i social ai minori di 16 anni

Il governo norvegese ha annunciato che intende presentare una proposta di legge per vietare l’uso dei social network alle persone minori di 16 anni. Secondo le previsioni del governo la norma dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno. La proposta prevede che il controllo dell’età sarà svolto dalle piattaforme social.

L’anno scorso il governo aveva presentato una legge simile, che però fissava il limite di età a 15 anni: la nuova proposta è stata elaborata sulla base dei pareri ricevuti su quella precedente. Fra le modifiche introdotte c’è il modo in cui viene calcolato il limite di età: sarà infatti possibile iscriversi ai social dall’1 gennaio dell’anno in cui si compiono i sedici anni, e non dal giorno preciso del compleanno, per evitare di creare differenze di accesso tra persone nate nello stesso anno.

Della possibilità di vietare i social ai minorenni si parla da vari anni e in Australia, Indonesia e Turchia il divieto è già presente, mentre altri paesi europei stanno pensando a provvedimenti simili, tra cui Spagna, Francia, Austria, Danimarca e Regno Unito.

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