Conegliano ha vinto lo Scudetto femminile nella pallavolo

Mercoledì sera la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha battuto 3-0 la Numia Vero Volley Milano nella gara-4 delle finali della Serie A femminile di pallavolo, chiudendo la serie per 3 partite a 1 e vincendo quindi lo Scudetto. È l’ottavo Scudetto di fila e il nono negli ultimi 10 anni per Conegliano, una delle squadre più forti e dominanti di sempre non solo nella pallavolo, ma in tutti gli sport.

In un campionato considerato uno dei più competitivi al mondo, Conegliano ha di fatto dominato un’altra volta, perdendo appena una partita di stagione regolare e una dei playoff, e vincendo le altre 33. Il weekend del 2 e 3 maggio si giocherà anche la vittoria della Champions League, il principale torneo europeo, nel quale è qualificata per le final four di Istanbul: se dovesse vincere anche lì, sarebbe il terzo successo consecutivo. In precedenza, sempre in questa stagione, aveva vinto anche la settima Coppa Italia di fila.

Rispetto alla scorsa stagione Conegliano, allenata sempre da Daniele Santarelli, ha cambiato poco, quantomeno nelle titolari, che sono rimaste le stesse: l’alzatrice Asia Wolosz e l’opposta Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi Guimarães e Zhu Ting, le centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr, la libero Monica De Gennaro. Sono tutte giocatrici fenomenali ed esperte, e ormai anche abituate a giocare assieme. A loro Santarelli ha alternato alcune pallavoliste più giovani, su tutte la schiacciatrice gambiana naturalizzata slovena Fatoumatta Sillah, che è arrivata la scorsa estate e si è fatta notare sin da subito.

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Milano, che in questa stagione in Italia è stata l’unica squadra in grado di battere Conegliano (l’ha fatto tre volte: una in Supercoppa, una in stagione regolare e una nelle finali), ha dimostrato quantomeno di potersela giocare, ma battere Conegliano in una serie al meglio delle 5 partite è davvero una cosa difficilissima.